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Анчелотти про 1:1 с «Атлетико»: «Ничья неоднозначная — “Реал” был очень близок к победе. Но отчаяния нет, исход вполне прогнозировался»

"Ничья неоднозначная, ведь мы были очень близки к победе, но в то же время вполне закономерна в том плане, что соперник силен, обладает ресурсами и высоким мастерством.

Источник: Sports

Жаль, что не удержали победу в последние минуты. Когда мы повели в счете, играли очень хорошо, контролировали игру. Мы были очень близки к победе. Мы по-прежнему сражаемся [за титул]. Никакого отчаяния нет, ничья здесь вполне прогнозировалась.

По ходу матча игру контролировали обе команды. Нашей задачей было обороняться лучше, чем в прошлом сезоне («Реал» дважды проиграл на «Метрополитано» — 1:3 в Ла Лиге и 2:4 в Кубке Испании — Спортс«), и нам это удалось. Мы могли бы быстрее работать с мячом, но нужно учитывать, что у нас плотный календарь, поэтому невозможно играть на полной скорости во всех матчах», — сказал главный тренер «Реала».