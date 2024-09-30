Анчелотти про 1:1 с «Атлетико»: «Ничья неоднозначная — “Реал” был очень близок к победе. Но отчаяния нет, исход вполне прогнозировался»

По ходу матча игру контролировали обе команды. Нашей задачей было обороняться лучше, чем в прошлом сезоне («Реал» дважды проиграл на «Метрополитано» — 1:3 в Ла Лиге и 2:4 в Кубке Испании — Спортс«), и нам это удалось. Мы могли бы быстрее работать с мячом, но нужно учитывать, что у нас плотный календарь, поэтому невозможно играть на полной скорости во всех матчах», — сказал главный тренер «Реала».