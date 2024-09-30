Геркус о Батракове против «Спартака»: «Не все получалось, но не выпадал из игры. Вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи»

— Батраков пока не выпадает, держит уровень. Нет такого, что в прошлом туре он феерил, а сегодня исчез. Нет, он полезно сыграл. Как мне показалось, Алексей действовал глубже, чем обычно. И, как заметил выше, с ним рядом постоянно находился кто-то из спартаковцев.