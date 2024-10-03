Этой выходкой жена Высоцкого шокировала футболистов СССР. Такого от Влади никто не ожидал

«Марина жила напротив Эйфелевой башни. Сборная СССР играла с Францией. Она пришла. Бельмондо открывал, первый удар по мячу делал. И она пришла на футбол — мы пригласили. Она после игры пригласила нас. Володя был. Уже не пел. Сидели, рюмки налили. Но мы, естественно, не пили. Володе поставили рюмку, а она убрала — и говорит, что он не пьет. И налил он. Она так на него смотрит: “Я русская женщина — что ты мне наливаешь?” Она это вылила, взяла фужер — грамм 150 водки туда», — рассказывал Буряк.