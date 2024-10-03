Этой выходкой жена Высоцкого шокировала футболистов СССР. Такого от Влади никто не ожидал

Легендарный Владимир Высоцкий был известным поклонником футбола. Он активно следил за матчами, посвящал свои песни футболистам, а еще дружил с ними и регулярно навещал сборную СССР.
Как правило, в качестве поддержки перед важными матчами Высоцкий устраивал концерты для игроков. Однако порой он встречался с ними в неформальной обстановке.
Так случилось и на Олимпиаде в Монреале. В Канаде Высоцкий с супругой Мариной Влади случайно встретил звезд сборной Леонида Буряка и Олега Блохина, а затем устроил с ними спонтанный сабантуй.
«Мы сыграли неудачно, третье место заняли на Олимпийских играх. И Олег говорит: “Мне надо кожаный пиджак купить. Поехали, поможешь”. Поехали мы в центр. Там Marks & Spencer. Я слышу русскую речь. Я Блохину говорю: “Не кричи, там кто-то…” — “Другой конец света, — говорит. — И опять эти русские”. Мы открываем — Володя с Мариной. “Я здесь родилась, приехала. Меня никто не пускает никуда. Я не могу к вам попасть”. Все, закончили шопинг. Марина говорит, какая-то канадская звезда ей отдала виллу. Мы едем, берем бутылку смирновской водки, берем кушать — и на дачу», — вспоминал Буряк.
Компания очень весело провела вечер на канадской вилле — Высоцкий спел для футболистов и даже посвятил песню Буряку, который совсем недавно отпраздновал день рождения. Запись того выступления знаменитый полузащитник хранит до сих пор.
Однако, к сожалению, не обошлось и без неприятностей. Тот вечер обернулся для футболистов большим скандалом.
Дело в том, что в Канаде местные отчаянно уговаривали советских игроков «сбежать из страны» и остаться. А Буряк и Блохин провели ночь за пределами расположения команды. Разумеется, разбираться в причинах случившегося никто не стал.
«Сидели, выпивали. Я Блохина толкаю: поехали уже. Приехали — все комитетчики в олимпийской деревне стояли. Лобановский… Я когда увидел Лобана, все понял… Говорю: “Васильевич!” — “Завтра будем разговаривать на эту тему!” Это был скандал! Деньги сняли», — говорил Буряк.
Впрочем, несмотря на неприятность, спустя некоторое время компания собралась вновь — на этот раз во Франции. Тогда Высоцкий уже не пел. Но тот вечер все равно запомнился игрокам благодаря Марине Влади, которая буквально шокировала их своей неожиданной выходкой.
«Марина жила напротив Эйфелевой башни. Сборная СССР играла с Францией. Она пришла. Бельмондо открывал, первый удар по мячу делал. И она пришла на футбол — мы пригласили. Она после игры пригласила нас. Володя был. Уже не пел. Сидели, рюмки налили. Но мы, естественно, не пили. Володе поставили рюмку, а она убрала — и говорит, что он не пьет. И налил он. Она так на него смотрит: “Я русская женщина — что ты мне наливаешь?” Она это вылила, взяла фужер — грамм 150 водки туда», — рассказывал Буряк.
Кстати, однажды из-за Влади Высоцкому даже приходилось извиняться перед футболистами. Однако это уже совсем другая история.