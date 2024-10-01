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Колосков о клубах из новых регионов в турнирах России: «Преждевременная просьба – футбола там сейчас нет, сразу последуют санкции против РФС. Сначала нужно стабилизировать ситуацию»

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил Владимира Путина включить клубы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма в систему национальных лиг России.
Источник: Sports

— Сейчас там футбола никакого нет, на данный момент эта просьба кажется преждевременной. Сначала нужно стабилизировать ситуацию в регионе. Я бы к этой идее отнесся с аккуратностью.

Знаю, что РФС уже проводит большую работу и в этих регионах, и в Крыму. Ежегодно проходит масса мероприятий с участием команд из новых регионов. В Крыму налаживается региональный чемпионат благодаря финансированию со стороны РФС. Сейчас идет хорошая, планомерная работа.

Идея абсолютно справедливая, но не стоит форсировать. Надо обеспечить безопасность и логистику. Пока сложно представить, как туда можно добираться. Возьмем тот же Ростов: ребята-бедолаги по 1000 километров ездят на автобусах.

— Возможна ли на это реакция со стороны УЕФА или ФИФА?

— Да, однозначно. Поступят, как поступили с ОКР, когда произошло приостановление его членства в МОК.

Если в данный момент будет принято решение о включении этих команд в официальные соревнования РФС, то по отношению к нам сразу же последуют санкции, — сказал почетный президент РФС.