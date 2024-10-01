Роналду после победы «Аль-Насра» над «Аль-Райяном» в азиатской ЛЧ: «Тяжелый труд окупается. Идем дальше!»

«Тяжелый труд окупается. Идем дальше!» — написал Роналду в соцсети.
Фото: соцсеть Криштиану Роналду.
У Роналду 7 голов в 8 матчах сезона за «Аль-Наср». Криштиану забил в трех играх подряд.
39-летний португалец поразил ворота катарского «Аль-Райяна» во втором туре азиатской Лиги чемпионов и принес саудовскому клубу победу (2:1).
«Тяжелый труд окупается. Идем дальше!» — написал Роналду в соцсети.
Фото: соцсеть Криштиану Роналду.
У Роналду 7 голов в 8 матчах сезона за «Аль-Наср». Криштиану забил в трех играх подряд.