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Роналду после победы «Аль-Насра» над «Аль-Райяном» в азиатской ЛЧ: «Тяжелый труд окупается. Идем дальше!»

39-летний португалец поразил ворота катарского «Аль-Райяна» во втором туре азиатской Лиги чемпионов и принес саудовскому клубу победу (2:1).

Источник: Sports

«Тяжелый труд окупается. Идем дальше!» — написал Роналду в соцсети.

Фото: соцсеть Криштиану Роналду.

У Роналду 7 голов в 8 матчах сезона за «Аль-Наср». Криштиану забил в трех играх подряд.