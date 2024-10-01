Кавазашвили о клубах из новых регионов в турнирах России: «Старинные русские области давно должны быть в составе РФС. Не надо оглядываться на ФИФА и УЕФА, чихал я на их законы!»

Они считают, что Крым и остальные области не являются членами нашего государства, а мы-то считаем наоборот. Мы должны полностью обеспечить их всем вниманием к социальным вопросам, политическому прикрытию, финансированию и, естественно, спортивным вопросам. У нас давным-давно должны официально быть в составе РФС и играть старинные русские области. Уже три года под санкциями сидим, мы еще столько же будем сидеть. И что, мы так и не будем их принимать?