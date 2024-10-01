Неймар решил, где продолжит карьеру, «Локо» был готов отпустить Тикнизяна в «Зенит». Трансферы и слухи дня

— Что вызывало вопросы конкретно у Федотова?

— В РПЛ много силовой борьбы. Когда смотришь на худенького молодого парня из чемпионата Узбекистана, в голове только одна мысль: «Как бы его не затоптали». Но Аббос приятно всех удивил — и как человек, и как футболист. Он быстро стал основным, хотя изначально его брали на перспективу, — рассказал Фоменко в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну.