Неймар решил, где продолжит карьеру, «Локо» был готов отпустить Тикнизяна в «Зенит». Трансферы и слухи дня

Что в России
«Локомотив» был готов отпустить Тикнизяна в «Зенит»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что помешало трансферу защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит» в зимне трансферное окно.
«Прошлой зимой у нас было предложение по Тикнизяну от “Зенита” — Наира оно не устроило. Клуб был готов отпустить игрока, но личные условия, предложенные “Зенитом”, Наира не устроили. Мы это понимаем и принимаем — Наир наш игрок, часть нашего коллектива. Очень рады, что он с нами», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».
Контракт 25-летнего Тикнизяна с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне он отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 12 матчах «Локо» во всех турнирах.
Файзуллаева предлагали многим клубам РПЛ
Олег Фоменко, ассистент экс-главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, рассказал, почему в клубе скептически относились к приобретению у «Пахтакора» полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
— Слышал, что изначально Федотов был скептически настроен к подписанию Файзуллаева. Правда?
— Не только Федотов. Аббоса предлагали многим клубам РПЛ, но в итоге практически все отказались.
— Что вызывало вопросы конкретно у Федотова?
— В РПЛ много силовой борьбы. Когда смотришь на худенького молодого парня из чемпионата Узбекистана, в голове только одна мысль: «Как бы его не затоптали». Но Аббос приятно всех удивил — и как человек, и как футболист. Он быстро стал основным, хотя изначально его брали на перспективу, — рассказал Фоменко в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну.
Дегтярев утвержден в должности спортивного директора «Оренбурга»
По информации Sport24, вице-президент «Оренбурга» Игорь Дегтярев утвержден в должности спортивного директора клуба. Он будет совмещать две должности и заниматься вопросами трансферной и кадровой политики клуба.
Ранее спортивным директором «Оренбурга» являлся Дмитрий Андреев. Комитет по этике РФС отстранил его от футбольной деятельности на три года и оштрафовал на 300 тысяч рублей за физическое воздействие на судей в матче 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). Андреев подал апелляцию на данное решение.
Дегтярев стал вице-президентом «Оренбурга» летом 2021 года. До этого он исполнял обязанности генерального директора клуба.
Герман Ткаченко может вернуться в «Крылья Советов» вместе с Сергеем Игнашевичем
Известный футбольный агент и функционер Герман Ткаченко может вернуться на руководящую должность в самарских «Крыльях Советов» в случае назначения Сергея Игнашевича главным тренером клуба. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее появилась информация, что Игнашевич в ближайшее время сменит Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев».
Отметим, что Осинькин является клиентом другого агента Павла Андреева. Сейчас за самарский клуб выступают 10 футболистов-клиентов Андреева.
Герман Ткаченко являлся президентом «Крыльев Советов» с 1999 по 2005 год: под его руководством волжане выиграли бронзу РПЛ в 2004 году.
После 10 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ, имея 11 очков в активе.
Что в Европе и мире
Йоветич стал игроком «Омонии»
Нападающий Стеван Йоветич продолжит карьеру на Кипре. Черногорский футболист стал игроком «Омонии». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 34-летним форвардом рассчитан на два года. Последним клубом Йоветича был «Олимпиакос», с которым нападающий выиграл Лигу конференций в минувшем сезоне.
На протяжении карьеры Стеван Йоветич играл за «Партизан», «Фиорентину», «Интер», «Севилью», «Монако», «Герту» и «Манчестер Сити». С манкунианцами нападающий выиграл золото АПЛ.
Деле Алли может перейти в клуб из Серии А
Экс-полузащитник сборной Англии Деле Алли может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает издание Il Secolo XIX, «Дженоа» приостановил переговоры с Антонио Кандревой и изучает возможность подписания 28-летнего англичанина.
Алли в феврале 2023 года получил тяжелую травму, выступая на правах аренды за «Бешикташ», и с тех пор не появлялся на поле. Летом этого года у англичанин истек контракт с «Эвертоном», и он стал свободным агентом.
Неймар не будет продлевать контракт с «Аль-Хилялем»
Неймар не будет продлевать контракт с «Аль-Хилялем». 32-летний бразильский нападающий присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года за 90 млн евро. Контракт футболиста рассчитан на два года и истекает в конце сезона-2024/25. По данным Fichajes, Неймар готовится покинуть Ближний Восток в поисках нового вызова.
Время Неймара в «Аль-Хиляль» можно охарактеризовать словом катастрофа. Вингеру удалось выйти на поле всего пять раз с момента перехода в клуб.
Ожидается, что он покинет «Аль-Хиляль» следующим летом. В «Барселону» южноамериканцу, по слухам, вернуться не суждено. Вместо этого Неймар присоединится к родному «Сантосу», клубу, который он покинул ради перехода в «Барсу» в 2013 году.
Осимхена можно будет выкупить у «Наполи» зимой за 90 млн евро
В контракте нападающего Виктора Осимхена с «Наполи» в зимнее трансферное окно будет действовать пункт, который позволит ему навсегда покинуть клуб. Игрок сборной Нигерии, не добившись летом трансфера в другой клуб, в сентябре присоединился к «Галатасараю» на правах аренды.
По словам журналиста RAI Sport Чиро Венерато, пункт об отступных позволит нападающему покинуть «Наполи» за 90 млн евро в январское трансферное окно. Corriere Azzurro уточняет, что данный пункт недействителен для клубов Серии А.
Николай Соников