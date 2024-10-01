Патрис Эвра: «Роналду и Бэйл на 99% были в «МЮ» в 2013 году, но клуб не дал Фергюсону 200 млн фунтов. А сейчас они потратили миллиард или сколько?»

Роналду в 2009 году перешел из «МЮ» в «Реал» и выступал за клуб до 2018 года. Бэйл в 2013-м перешел в «Мадрид» из «Тоттенхэма» и играл в Испании до 2022-го.
«Один из самых грустных дней (когда Алекс Фергюсон решил завершить карьеру — Спортс»"). Я не плакал, я был в шоке.
Дело в том, что за две недели до этого он пригласил меня в свой кабинет и сказал: «Посмотри на этих людей, они думают, что я собираюсь завершить карьеру. Я буду тренировать еще 10 лет, но нам еще нужно выиграть Лигу чемпионов».
Он сказал: «Патрис, Криштиану Роналду на 99% согласен вернуться. И Гарет Бэйл [перейти]». Ему нужны были 200 миллионов фунтов, но клуб отказал. А сейчас они потратили миллиард или сколько?
Помню, когда я вышел из кабинета Фергюсона, думал: «Роналду возвращается, приходит Бэйл. Мы снова в деле. Только представь себе».
Это то, что Фергюсон говорил мне", — сказал Эвра в The Obi One Podcast.