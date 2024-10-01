Патрис Эвра: «Роналду и Бэйл на 99% были в «МЮ» в 2013 году, но клуб не дал Фергюсону 200 млн фунтов. А сейчас они потратили миллиард или сколько?»

Дело в том, что за две недели до этого он пригласил меня в свой кабинет и сказал: «Посмотри на этих людей, они думают, что я собираюсь завершить карьеру. Я буду тренировать еще 10 лет, но нам еще нужно выиграть Лигу чемпионов».