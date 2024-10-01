Нынешние игроки тоже должны вписать свои имена в историю. У них есть все для этого, потому что они классные игроки, и я думаю, что они на том же уровне, просто они пока не доказали это на поле«, — сказал бывший полузащитник “Барселоны”.
Ривалдо о трио БМВ: «BBC из 2014-го все доказали, а нынешнему еще предстоит. Они на одном уровне, просто должны показать это на поле, вписать свои имена в историю»
«Те [BBC – Бензема, Бэйл, Роналду] из 2014 года уже все доказали. А нынешнему [BMV – Беллингем, Мбаппе, Винисиус] еще предстоит это сделать. Выходить на поле, хорошо играть, становиться чемпионами.