Луис Энрике: «Арсенал» лучше, он превосходил нас во всем. Заслуженное поражение «ПСЖ»

Чтобы узнать, насколько хороша команда, нужно дождаться конца сезона. Это наш первый матч высокого уровня, будут и другие такие игры. Это футбол топ-уровня. Мы играли на выезде, играли с высокой интенсивностью, но сложно объяснять футбольные детали, если ты играл против того, кто лучше тебя.