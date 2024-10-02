Легендарный русский форвард не захотел в Европу, чемпион России будет играть с любителями. Трансферы и слухи дня

За четыре года легендарный экс-форвард сменил шесть клубов в России, Сербии, Казахстане и на Кипре. Лишь в «Кайрате» Кержаков смог показать тренерский потенциал и впервые побороться за первое место. Но конфликт с руководством привел к его увольнению.