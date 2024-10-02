Легендарный русский форвард не захотел в Европу, чемпион России будет играть с любителями. Трансферы и слухи дня

Легенду русского футбола не устроило предложение в Европе
Известный в прошлом нападающий, а ныне тренер Александр Кержаков признался, что отказался от предложения из европейского клуба. Бывший форвард «Зенита», «Севильи», «Динамо» и сборной России в начале сентября был уволен из казахстанского «Кайрата».
«Было одно конкретное предложение от клуба из не самого сильного европейского чемпионата. Команда без амбиций и серьезных задач, поэтому я отказался», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».
При этом специалист заявил, что не прекращал работу. «Много времени уделяю просмотрам матчей, анализу игр, чтению профессиональной литературы — в общем, развитию в тренерской профессии», — отметил Кержаков.
За четыре года легендарный экс-форвард сменил шесть клубов в России, Сербии, Казахстане и на Кипре. Лишь в «Кайрате» Кержаков смог показать тренерский потенциал и впервые побороться за первое место. Но конфликт с руководством привел к его увольнению.
Поляк из «Локомотива» и «Спартака» стал медийным
Польский защитник Мацей Рыбус, ранее выступавший за «Спартак» и «Локомотив», подписал контракт с ФК «10» из Медиалиги. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Формально новая команда Рыбуса имеет любительский статус.
Последним клубом Мацея был казанский «Рубин». Также поляк играл в «Легии», «Тереке» и «Лионе». В составе «Локомотива» защитник выиграл чемпионат России и два Кубка страны, а со «Спартаком» становился бронзовым призером РПЛ. Рыбус женат на россиянке Лане Байматовой.
В «МЮ» не могут определиться с тренером
Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает метаться в поисках нового главного тренера. Пока эту должность занимает Эрик тен Хаг. Но его работой недовольны ни акционеры клуба, ни болельщики.
Sky Sports сообщил, что «МЮ» пока не намерен убирать голландца и даст ему шанс. Но спустя несколько часов появилась другая информация — якобы новым тренером манкунианцев может стать Массимилиано Аллегри. По данным La Gazzetta dello Sport, кандидатуру итальянца поддержал лично сэр Алекс Фергюсон. Также сменщиком тен Хага считают Симоне Индзаги, ныне работающего с «Интером».
«МЮ» в минувшие выходные проиграл «Тоттенхэму» (0:3) на «Олд Траффорд». Старт сезона для «красных дьяволов» складывается неудачно — они идут на 12-м месте в АПЛ, имея в активе семь очков.
Великий полузащитник собрался на пенсию
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста объявит о завершении игровой карьеры 8 октября, сообщает Relevo. В соцсетях 40-летний футболист опубликовал ролик, где художник рисует его с «восьмеркой» в виде знака бесконечности на спине. На стене написано: «В мое будущее. 8.10.2024».
Иньеста большую часть карьеры провел в «Барселоне», с которой выиграл все возможные титулы в европейском футболе. С 2018 по 2023 годы испанец был игроком японского «Виссел Кобе», а затем отыграл сезон в «Эмирейтс» из ОАЭ. В июне Андрес стал свободным агентом.
Иньеста считается одним из величайших игроков в истории футбола. Его гол в финале чемпионата мира 2010 года принес сборной Испании победу. Также в активе полузащитника есть два титула чемпиона Европы и серебро Кубка Конфедераций.
Вместо ЦСКА на Кипр
Черногорский форвард Стеван Йоветич стал игроком кипрской «Омонии». Контракт рассчитан на два года. В новой команде нападающий получил восьмой номер.
Ранее Йоветич играл в «Манчестер Сити», «Интере», «Севилье», «Монако» и «Герте», а последним его клубом был «Олимпиакос». Стоимость футболиста — 700 тысяч евро.
Некоторые источники сообщали, что Йоветич мог стать игроком московского ЦСКА, но армейцы предпочли подписать Миралема Пьянича. Однако в клубе опровергли эту информацию.
Молодой английский талант переедет в Манчестер — но куда?
Полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По данным TEAMtalk, ради него манкунианцы даже готовы продать Кристиана Эриксена. Борьбу за парня также намерен вести «Манчестер Сити».
20-летний Уортон — воспитанник «Блэкберна», который играет на профессиональном уровне с 2022 года. В родной команде он провел 44 матча и забил четыре мяча, после чего перешел в «Кристал Пэлас». Также хавбек имеет опыт игры за сборную Англии.
Автор: Дмитрий Панов