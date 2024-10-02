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Легендарный русский форвард не захотел в Европу, чемпион России будет играть с любителями. Трансферы и слухи дня

Всё самое интересное.

Источник: Sport24

Легенду русского футбола не устроило предложение в Европе

Источник: ФК "Кайрат"

Известный в прошлом нападающий, а ныне тренер Александр Кержаков признался, что отказался от предложения из европейского клуба. Бывший форвард «Зенита», «Севильи», «Динамо» и сборной России в начале сентября был уволен из казахстанского «Кайрата».

«Было одно конкретное предложение от клуба из не самого сильного европейского чемпионата. Команда без амбиций и серьезных задач, поэтому я отказался», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

При этом специалист заявил, что не прекращал работу. «Много времени уделяю просмотрам матчей, анализу игр, чтению профессиональной литературы — в общем, развитию в тренерской профессии», — отметил Кержаков.

За четыре года легендарный экс-форвард сменил шесть клубов в России, Сербии, Казахстане и на Кипре. Лишь в «Кайрате» Кержаков смог показать тренерский потенциал и впервые побороться за первое место. Но конфликт с руководством привел к его увольнению.

Поляк из «Локомотива» и «Спартака» стал медийным

Источник: РИА "Новости"

Польский защитник Мацей Рыбус, ранее выступавший за «Спартак» и «Локомотив», подписал контракт с ФК «10» из Медиалиги. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Формально новая команда Рыбуса имеет любительский статус.

Последним клубом Мацея был казанский «Рубин». Также поляк играл в «Легии», «Тереке» и «Лионе». В составе «Локомотива» защитник выиграл чемпионат России и два Кубка страны, а со «Спартаком» становился бронзовым призером РПЛ. Рыбус женат на россиянке Лане Байматовой.

В «МЮ» не могут определиться с тренером

Источник: Reuters

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает метаться в поисках нового главного тренера. Пока эту должность занимает Эрик тен Хаг. Но его работой недовольны ни акционеры клуба, ни болельщики.

Sky Sports сообщил, что «МЮ» пока не намерен убирать голландца и даст ему шанс. Но спустя несколько часов появилась другая информация — якобы новым тренером манкунианцев может стать Массимилиано Аллегри. По данным La Gazzetta dello Sport, кандидатуру итальянца поддержал лично сэр Алекс Фергюсон. Также сменщиком тен Хага считают Симоне Индзаги, ныне работающего с «Интером».

«МЮ» в минувшие выходные проиграл «Тоттенхэму» (0:3) на «Олд Траффорд». Старт сезона для «красных дьяволов» складывается неудачно — они идут на 12-м месте в АПЛ, имея в активе семь очков.

Великий полузащитник собрался на пенсию

Источник: AP 2023

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста объявит о завершении игровой карьеры 8 октября, сообщает Relevo. В соцсетях 40-летний футболист опубликовал ролик, где художник рисует его с «восьмеркой» в виде знака бесконечности на спине. На стене написано: «В мое будущее. 8.10.2024».

Иньеста большую часть карьеры провел в «Барселоне», с которой выиграл все возможные титулы в европейском футболе. С 2018 по 2023 годы испанец был игроком японского «Виссел Кобе», а затем отыграл сезон в «Эмирейтс» из ОАЭ. В июне Андрес стал свободным агентом.

Иньеста считается одним из величайших игроков в истории футбола. Его гол в финале чемпионата мира 2010 года принес сборной Испании победу. Также в активе полузащитника есть два титула чемпиона Европы и серебро Кубка Конфедераций.

Вместо ЦСКА на Кипр

Источник: AP 2023

Черногорский форвард Стеван Йоветич стал игроком кипрской «Омонии». Контракт рассчитан на два года. В новой команде нападающий получил восьмой номер.

Ранее Йоветич играл в «Манчестер Сити», «Интере», «Севилье», «Монако» и «Герте», а последним его клубом был «Олимпиакос». Стоимость футболиста — 700 тысяч евро.

Некоторые источники сообщали, что Йоветич мог стать игроком московского ЦСКА, но армейцы предпочли подписать Миралема Пьянича. Однако в клубе опровергли эту информацию.

Молодой английский талант переедет в Манчестер — но куда?

Источник: AP 2023

Полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По данным TEAMtalk, ради него манкунианцы даже готовы продать Кристиана Эриксена. Борьбу за парня также намерен вести «Манчестер Сити».

20-летний Уортон — воспитанник «Блэкберна», который играет на профессиональном уровне с 2022 года. В родной команде он провел 44 матча и забил четыре мяча, после чего перешел в «Кристал Пэлас». Также хавбек имеет опыт игры за сборную Англии.

Автор: Дмитрий Панов

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Спартак
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