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«Ньюкаслу» нужно будет потратить до 1 млрд фунтов на реконструкцию стадиона при его расширении до 60+ тысяч мест (Telegraph)

Клуб рассматривает увеличение вместимости стадиона «Сент-Джеймс Парк», как сообщает The Telegraph.
Источник: Sports

Сейчас на арене 52 305 зрительских мест, после реконструкции их число может вырасти до 60 с лишним тысяч.

Команда АПЛ заявила, что «привлекла ведущее мировое агентство» для оказания помощи в подготовке к реконструкции. Архитекторы уже составили план работ.

При этом совет директоров клуба еще не принял решение. Альтернативным вариантом является строительство нового стадиона.

Отмечается, что есть сложности с арендой арены, принадлежащей городу. Если клуб и саудовские владельцы будут готовы инвестировать средства в обновление стадиона вместо его строительства в другом месте, то захотят пересмотреть условия аренды и структуру владения.