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Олег Романцев: «Соболев знал, что у фанатов “Зенита” особое отношение к чужакам. Вспоминается переход Фигу из “Барсы” в “Реал” — как ему только не угрожали»

— Питерские болельщики довольно негативно отнеслись к появлению в их клубе Соболева, выражают это на трибунах. Может ли такое отношение фанатов помешать Александру заиграть в «Зените»?

Источник: Sports

— Вряд ли Соболев рассчитывал, что в Питере его встретят с распростертыми объятиями.

Он знал, что шел в команду со своими игровыми принципами, с высочайшей конкуренцией и предельными турнирными задачами.

Как знал и то, что у фанатов «Зенита» свое, особое отношение к чужакам. Тем более если ты из «Спартака».

Потому сейчас он должен доказывать, что достоин «Зенита», не только тренерам и партнерам, но еще и трибунам, которые, похоже, не встретили его цветами и хлебом-солью. И осуждать их за это нельзя, поскольку в футболе болельщик — главное лицо.

Невольно вспоминается гремевший в футбольном мире переход португальца Фигу из «Барселоны» в «Реал» — заклятого врага каталонских фанатов. Какую же травлю пришлось тогда пережить обладателю «Золотого мяча»! Как ему только не угрожали. Но он не просто выстоял, а заиграл в «Реале» так, что удостоился звания «Лучший игрок ФИФА». Вот что значит характер и железная воля!

Предвижу ироничные улыбки по поводу такого сравнения — мол, слишком уж разные весовые категории у этих футбольных тружеников.

Но то, что Соболеву придется по полной программе пройти такую же жесткую проверку, сомнений не вызывает. Это был его выбор.

Кстати, Дзюба с этим справился, — сказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.