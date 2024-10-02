Олег Романцев: «Соболев знал, что у фанатов “Зенита” особое отношение к чужакам. Вспоминается переход Фигу из “Барсы” в “Реал” — как ему только не угрожали»

Невольно вспоминается гремевший в футбольном мире переход португальца Фигу из «Барселоны» в «Реал» — заклятого врага каталонских фанатов. Какую же травлю пришлось тогда пережить обладателю «Золотого мяча»! Как ему только не угрожали. Но он не просто выстоял, а заиграл в «Реале» так, что удостоился звания «Лучший игрок ФИФА». Вот что значит характер и железная воля!