Глава «Локомотива» Нагорных: «Дзюба — реальная звезда РПЛ. Такие футболисты двигают интерес к нашему российскому футболу»

— Артем Дзюба в первых трех матчах за «Акрон» в чемпионате забил гол и сделал три голевые передачи. Удивлены, что он до сих пор играет в РПЛ и согласился поехать в клуб из второй половины таблицы, еще и вдали от МКАД?