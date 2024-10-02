Глава «Локомотива» Нагорных: «Дзюба — реальная звезда РПЛ. Такие футболисты двигают интерес к нашему российскому футболу»

— Я не удивлен. Артем хочет установить рекорд. Насколько я понимаю, ему осталось три гола.
Вашим коллегам в одном из интервью говорил, что нисколько не сомневался, что Дзюба эти голы забьет и рекорд установит.
Артем — волевой, мотивированный, высококлассный футболист. И сегодня он реальная звезда нашего российского чемпионата.
— Соскучились по нему за четыре месяца с момента его ухода из «Локомотива»?
— Я Артему очень благодарен за тот период, который он провел в нашем клубе. Это был очень сложный момент, когда Дзюба пришел и помог.
Мы об этом ему многократно говорили, но пришло время «Локомотиву» играть несколько в другой футбол. Мы расстались.
Хорошо расстались, глядя друг другу в глаза и понимая, что жизнь, возможно, нас сведет еще когда-то в каких-то других ипостасях.
А то, что Артем — талант, и такие футболисты, как Дзюба, двигают интерес к нашему российскому футболу, я об этом говорил не раз и сегодня в этом нисколько не сомневаюсь, — сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.