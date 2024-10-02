Месси, Дибала, Пас, Лаутаро, Гарначо, Мак Аллистер и Альварес — в заявке Аргентины на матчи с Венесуэлой и Боливией

Капитан национальной команды из-за травмы, полученной на Кубке Америки, не был включен в заявку на игры с Чили (6 сентября) и Колумбией (10 сентября) в квалификации ЧМ-2026. На матчи против Венесуэлы (11 октября) и Боливии (16 октября) он вызван.