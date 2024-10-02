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Тедеев о том, что Дзюбы нет в заявке на «Зенит»: «Надо правильно подходить к здоровью каждого футболиста, им нужна какая-то пауза. Путь был безумно тяжелым, перелетали несколько раз»

«Акрон» играет с «Зенитом» (0:2, первый тайм) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Sports

— Почему Дзюба не попал даже в заявку на матч?

— Помимо того, что мы уже сыграли достаточное количество матчей, усталость физическая и психологическая накапливается. И в этой ситуации мы должны правильно подходить к здоровью каждого футболиста.

Самым важным также являлось то, что путь, который мы преодолели в сторону Ростова‑на‑Дону, был безумно тяжелым, а путь, который мы преодолели из Ростова‑на‑Дону до Сант‑Петербурга, был еще тяжелее. Мы перелетали несколько раз.

В этой ситуации надо понимать, что те футболисты, которые принимали участие в матче, в какой‑то момент им нужна какая‑то пауза. Хотя бы ради их собственного здоровья. Мы решили так сделать, — сказал главный тренер «Акрона».