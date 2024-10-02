Тедеев о том, что Дзюбы нет в заявке на «Зенит»: «Надо правильно подходить к здоровью каждого футболиста, им нужна какая-то пауза. Путь был безумно тяжелым, перелетали несколько раз»

Самым важным также являлось то, что путь, который мы преодолели в сторону Ростова‑на‑Дону, был безумно тяжелым, а путь, который мы преодолели из Ростова‑на‑Дону до Сант‑Петербурга, был еще тяжелее. Мы перелетали несколько раз.