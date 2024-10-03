ФИФА создаст новое трансферное окно

Совет ФИФА прошел в Цюрихе в четверг. Согласно регламенту клубного чемпионата мира, окно может быть открыто с 1 по 10 июня 2025 года. Решение о том, открывать его или нет, остается на усмотрение каждой соответствующей ассоциации-члена ФИФА. Также клубам будет разрешено продление контрактов с игроками, если сроки соглашений истекают до завершения турнира.