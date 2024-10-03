ФИФА создаст новое трансферное окно

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новое трансферное окно для ассоциаций-членов организаций, команды которых участвуют в клубном чемпионате мира, сообщается на сайте ФИФА.
Совет ФИФА прошел в Цюрихе в четверг. Согласно регламенту клубного чемпионата мира, окно может быть открыто с 1 по 10 июня 2025 года. Решение о том, открывать его или нет, остается на усмотрение каждой соответствующей ассоциации-члена ФИФА. Также клубам будет разрешено продление контрактов с игроками, если сроки соглашений истекают до завершения турнира.
«Клубный чемпионат мира 2025 года положит начало новой эре клубного футбола во всем мире. Лучшие команды будут соревноваться за звание официальных чемпионов мира среди клубов. Эти правила обеспечат наилучшие условия для того, чтобы все 32 клуба-участника и лучшие игроки мира могли блистать на самом высоком уровне», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
В 2025 году клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США в обновленном формате при участии 32 команд.
Также ФИФА назначил столицу Парагвая Асунсьон местом проведения 75-го конгресса ФИФА, который состоится 15 мая 2025 года.