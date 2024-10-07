Знаменитый футболист СССР живет в необычной элитной квартире в Питере: кроме него никто не хотел ее брать

В 1984 году «Зенит» единственный раз стал чемпионом СССР. В том сезоне блистательная команда Павла Садырина на два очка опередила «Спартак» и взяла золото.
За историческое достижение руководство клуба щедро отблагодарило команду. Футболисты получили возможность приобрести желанную миллионами «Волгу», а еще им раздали квартиры!
«Когда стали чемпионами, всем ребятам, у которых были дети, но не было жилья, председатель ленинградского исполкома Ходырев сказал: “Выбирайте квартиру в любом районе”, — вспоминал нападающий Борис Чухлов, отыгравший за “Зенит” почти всю карьеру.
Ему при раздаче квартир повезло больше всего! Ведь нападающему досталась трехъярусная квартира в элитном доме в Петербурге.
«Дом новый. Строился по немецкому проекту. Там все квартиры были двухъярусные. Только наша — трехъярусная. Жена увидела эту: “Все, берем!” А мог взять кто угодно», — признавался футболист.
Впрочем, как ни странно, в «Зените» брать эту квартиру наоборот никто не хотел. И вот почему.
«Да ну, говорили, эти переходы, лестницы, замучаешься ремонтировать, убирать», — говорил Чухлов.
Нападающего же это вовсе не смутило. Он не побоялся ее взять и ничуть об этом не жалеет.
Чухлов до сих пор живет в той квартире и признается, что она очень удобная: «Два туалета, две ванные — наверху и внизу», — радуется счастливый Чухлов.