Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Знаменитый футболист СССР живет в необычной элитной квартире в Питере: кроме него никто не хотел ее брать

Ему очень повезло!

Источник: Sport24

В 1984 году «Зенит» единственный раз стал чемпионом СССР. В том сезоне блистательная команда Павла Садырина на два очка опередила «Спартак» и взяла золото.

За историческое достижение руководство клуба щедро отблагодарило команду. Футболисты получили возможность приобрести желанную миллионами «Волгу», а еще им раздали квартиры!

«Когда стали чемпионами, всем ребятам, у которых были дети, но не было жилья, председатель ленинградского исполкома Ходырев сказал: “Выбирайте квартиру в любом районе”, — вспоминал нападающий Борис Чухлов, отыгравший за “Зенит” почти всю карьеру.

Ему при раздаче квартир повезло больше всего! Ведь нападающему досталась трехъярусная квартира в элитном доме в Петербурге.

«Дом новый. Строился по немецкому проекту. Там все квартиры были двухъярусные. Только наша — трехъярусная. Жена увидела эту: “Все, берем!” А мог взять кто угодно», — признавался футболист.

Впрочем, как ни странно, в «Зените» брать эту квартиру наоборот никто не хотел. И вот почему.

«Да ну, говорили, эти переходы, лестницы, замучаешься ремонтировать, убирать», — говорил Чухлов.

Нападающего же это вовсе не смутило. Он не побоялся ее взять и ничуть об этом не жалеет.

Чухлов до сих пор живет в той квартире и признается, что она очень удобная: «Два туалета, две ванные — наверху и внизу», — радуется счастливый Чухлов.