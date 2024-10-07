Знаменитый футболист СССР живет в необычной элитной квартире в Питере: кроме него никто не хотел ее брать

«Когда стали чемпионами, всем ребятам, у которых были дети, но не было жилья, председатель ленинградского исполкома Ходырев сказал: “Выбирайте квартиру в любом районе”, — вспоминал нападающий Борис Чухлов, отыгравший за “Зенит” почти всю карьеру.