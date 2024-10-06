Анчелотти про 2:0 с «Вильярреалом»: «Реал» хорошо контролировал игру после гола, компактно оборонялся. Дальние удары — один из наших ресурсов, Вини, Беллингем, Мбаппе, Вальверде прекрасно бьют"

"Сегодня мы играли с двумя опорниками, Вальверде и Камавинга. Они сыграли хорошо. Эдуардо не в лучших кондициях, потому что пропустил больше месяца и все еще не набрал лучшую форму. Он устал и попросил о замене. Но он прибавляет. То, что он вернулся, важно для нас.