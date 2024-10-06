Сергей Юран: «Илича надо поддержать, его отставка в голове не укладывается»

— Как говорится, смотрите на табло. Команда шла в зоне вылета или в зоне стыковых матчей? Нет. Критика должна быть справедливой. Я работал там и знаю, что позволяет бюджет. У меня даже на трансферы был ноль. Сейчас они приобретают игроков, да, но не скажу, что бюджет там и сейчас безграничный, — сказал бывший тренер «Пари НН».