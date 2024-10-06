Сергей Юран: «Илича надо поддержать, его отставка в голове не укладывается»

— Я не отказываюсь от своих слов. Если тренеры титулованные, что-то выиграли в Европе, это хорошо. Но обычные тренеры в нынешнее время…
Если говорить о спортивной составляющей, я Илича хочу поддержать. Четыре очка на выезде в последних двух матчах, 11-е место в турнирной таблице. И это с тем бюджетом, который есть у «Пари НН». Я же знаю, о чем говорю. Наверное, только у «Факела» и Махачкалы в лиге меньше.
Чисто по-человечески Илича надо поддержать. Понимаю, если бы он проиграл «Акрону» и «Оренбургу», но нет. Так что я удивлен. У меня в голове эта отставка не укладывается. Для меня как тренера она удивительна.
— Но многие критиковали Илича.
— Как говорится, смотрите на табло. Команда шла в зоне вылета или в зоне стыковых матчей? Нет. Критика должна быть справедливой. Я работал там и знаю, что позволяет бюджет. У меня даже на трансферы был ноль. Сейчас они приобретают игроков, да, но не скажу, что бюджет там и сейчас безграничный, — сказал бывший тренер «Пари НН».