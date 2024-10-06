Тедеев о 2:2 с «Пари НН»: «После 70‑й минуты “Акрону” не хватило сил. Нельзя в конце матча проигрывать единоборства»

— О жизни. Говорили о том, что нужно было побеждать, но некоторые вещи не позволили это сделать, в первую очередь мы должны поискать ошибки в себе. Нельзя сегодня говорить о плохой игре, можно говорить о плохом результате, много не забили. К футболистам у меня нет вопросов. После 70‑й минуты нам не хватило сил, что нормально. Плюс нельзя в конце матча проигрывать единоборства.