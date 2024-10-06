Ташуев об «Ахмате» и 0:2 от «Рубина»: «Команда пока не сбита, ищем ротацию, пытаемся прибавить в атакующих действиях»

Плюс еще плохо сработали в отборе мяча. Это ошибки, которые нас преследует весь период, что я работаю в «Ахмате». Команда играет, а потом одна ошибочка, другая… Команда пока не сбита, ищем ротацию, пытаемся прибавить в атакующих действиях. У нас сейчас нет Кардосо, в атаке играют непрофильные нападающие, которые больше в оттяжке. У нас пока нет наконечника атаки, и это огромная проблема «Ахмата».