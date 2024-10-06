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Карвахаль травмировал «кресты»: «Предстоит операция, пропущу несколько месяцев»

На 93-й минуте матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0) защитник «Реала», пытаясь выбить мяч в борьбе с Йереми Пино, нанес тому сзади удар в область паха и сразу упал на газон с громким криком, схватившись за правое колено.

Источник: Sports

На 93-й минуте матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0) защитник «Реала», пытаясь выбить мяч в борьбе с Йереми Пино, нанес тому сзади удар в область паха и сразу упал на газон с громким криком, схватившись за правое колено. 32-летний испанец смог покинуть поле только на носилках.

"Серьезная травма крестообразной связки подтверждена. Предстоит операция, пропущу несколько месяцев. Уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения, чтобы быть как зверь.

Всем большое спасибо за сообщения, чувствую вашу огромную любовь", — написал Карвахаль.