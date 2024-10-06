И.о. тренера «Оренбурга» Айткулов после 0:1 от «Зенита»: «В атаке у нас мало что получалось. Главным тренером вряд ли останусь»

Обещали ли избавить меня от приставки «и.о.», если бы «Оренбург» отобрал очки у «Зенита»? Нет, ничего не обещали. Но главным тренером, я думаю, вряд ли останусь. Все-таки будут искать, наверное. В ближайшие день-два-три руководство объявит решение по новому главному тренеру", — сказал Ильшат Айткулов.