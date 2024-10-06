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И.о. тренера «Оренбурга» Айткулов после 0:1 от «Зенита»: «В атаке у нас мало что получалось. Главным тренером вряд ли останусь»

«К сожалению, продлили свою серию. Будем надеяться, что скоро она прервется. Пришлось очень много обороняться. Поблагодарил ребят за организованную, дисциплинированную игру. К сожалению, в атаке у нас мало что получалось.
Источник: Sports

"К сожалению, продлили свою серию. Будем надеяться, что скоро она прервется. Пришлось очень много обороняться. Поблагодарил ребят за организованную, дисциплинированную игру. К сожалению, в атаке у нас мало что получалось.

Нельзя быть довольным поражением, но можно быть довольным отношением ребят. Я поблагодарил ребят за игру и сказал им: «Пускай это будет первой ступенькой к дальнейшим нашим шагам и движению вперед».

Обещали ли избавить меня от приставки «и.о.», если бы «Оренбург» отобрал очки у «Зенита»? Нет, ничего не обещали. Но главным тренером, я думаю, вряд ли останусь. Все-таки будут искать, наверное. В ближайшие день-два-три руководство объявит решение по новому главному тренеру", — сказал Ильшат Айткулов.

Сообщалось, что «Оренбург» возглавит Владимир Слишкович. После 11 матчей команда занимает в РПЛ 14-е место.