Александр Мостовой рассказал о самочувствии после операции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой нормально чувствует себя после операции по удалению камней в почках. Об этом Мостовой рассказал ТАСС.
3 октября Мостовой в своем телеграм-канале опубликовал сообщение из больницы, в котором сказал, что ему предстоит операция.
«Все нормально прошло, в целом неплохо, завтра будем решать, как и что дальше делать, потому что не до конца, не все камни убрали. Пока нет разговора о выписке, есть несколько камней, главное, чтобы они опять не двинулись, нужно будет смотреть, как действовать. Предварительно пока нет понимания, когда выпишут, — сказал Мостовой. — Я чувствую сейчас себя нормально, но кто с этим сталкивался, понимает, какие это страшные боли, у меня это уже было, вроде все, потом возвращаешься, думаешь, откуда это все. Поэтому находишься в постоянной тревоге — не дай бог, опять».
30 сентября Мостовой рассказал ТАСС, что пройдет стажировку в «Спартаке» в рамках обучения в академии Российского футбольного союза в октябре. «Пока все в силе со стажировкой в “Спартаке”. Сейчас будет паузы на матчи сборных, после этого должно быть, надеюсь, что все в силе», — отметил Мостовой.
Мостовому 56 лет. В разные годы Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил десять голов. Он является чемпионов Европы до 23 лет в составе сборной СССР.