«Сожалею, что не понимаю русский, чтобы сразу понимать юмор Дзюбы. Если бы я все знал, мы бы вообще не отходили друг от друга». Форвард «Акрона» Беншимол об Артеме

— У нас получается классная коммуникация. Вы абсолютно правы — Дзюба очень веселый парень, который любит по‑доброму шутить и подкалывать. Единственное, о чем я сожалею, что не понимаю русский язык, чтобы сразу понимать его юмор. Если бы я все знал, то мы бы вообще не отходили друг от друга.