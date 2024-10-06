«Реал» выставил на аукцион вещи со старого «Бернабеу»: сиденья, столы, афиши, шкафчики из раздевалок, фото гола Зидана «Байеру»

На аукцион выставлены многочисленные объекты, от афиш матчей, картин и прожекторов до сидений из ложи или стола и стульев в пресс-зале. Части обстановки старых раздевалок также сформировали различные лоты. Отмечается, что до реконструкции все шкафчики в домашней раздевалке «Сантьяго Бернабеу» были распределены по номерам. Все номера есть в каталоге аукциона, кроме седьмого, которому будет отведено особое место в мадридском музее. Номер семь носили множество легендарных игроков в истории клуба, в том числе Рауль, Криштиану Роналду, Бутрагеньо, Хуанито и другие, поэтому клуб счел целесообразным, чтобы этот номер не покидал «Бернабеу».