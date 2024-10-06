Комментатор Губерниев: ставлю Уткина в один ряд с Озеровым, Махарадзе, Маслаченко

— Я все гештальты закрыл, такого нет (смеётся). Мне просто не хватает людей, которые уходят и с кем я проводил эфиры: Олег Табаков, Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Галина Волчек, Армен Джигарханян. С Джигарханяном мы много общались. Он ко мне очень хорошо относился, а я с ума сходил по нему, это невозможно! Я у него один раз совет спрашивал, а он мне сказал «Димочка, лови сигнал свыше». Мне этих людей не хватает!