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Андреев про отстранение за мат и агрессию в адрес судей: «Ни консультировать, ничего нельзя — могут быть санкции к “Оренбургу”. Надо менять профессию, скорее всего»

— Вы отошли от футбольных дел, но казалось, что вы будете все равно формально присутствовать в «Оренбурге».

Источник: Sports

— Ни консультировать, ничего нельзя делать. Бог со мной, там могут быть применены не очень хорошие санкции к клубу.

— Чисто технически как можно проверить, что вы не консультируете «Оренбург»? Вам может позвонить гендиректор и посоветоваться?

— Он мне пока не звонил. Недавно мне позвонил Мансилья, говорит: «Пойдем кофе попьем». Как раз перед «Зенитом». Естественно, он мне что-то рассказал.

— Чем вы должны жить сейчас?

— Скорее всего, надо менять профессию. Но пока нет необходимости искать себе работу, поэтому будем отбывать срок.

— Кто теперь осуществляет функции спортивного директора в «Оренбурге»?

— Они там разделились, насколько я знаю: Василий Петрович (Еремякин, президент клуба — Спортс«“), генеральный директор, вице-президент. Там сейчас нет ничего такого, чтобы надо было активно включаться в работу.

— У вас есть какая-то договоренность с клубом?

— Нет, никаких договоренностей с клубом нет. Неизвестно, что будет через полгода, а год — это очень большой срок.

— Вы можете себя представить в другом клубе?

— Я сейчас вообще хотел бы не то что в другом клубе, а в футболе себя представить, — сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший спортивный директор «Оренбурга», отстраненный от футбола на три года, два из которых условно.