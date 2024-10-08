Угаров о 2-й травме Глушенкова за 2 месяца: «Кто-то за это должен ответить, вероятно. Семак должен разобраться. Есть же реабилитологи в “Зените”, они не справились»

Ведь есть же реабилитологи, которые этим занимаются. И в данной ситуации, я считаю, они не справились со своей задачей. И дело тут совершенно не в разминке непосредственно перед выходом на поле. Я знал игроков, которые вообще не разминались — и выходили, и спокойно играли, без травм. Потому что были в тонусе«, — сказал бывший игрок “Зенита”.