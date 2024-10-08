«Факел» опроверг заявление Гаджиева о националистических выкриках болельщиков: «Не было зафиксировано ни одного инцидента – о чем свидетельствует и протокол, подписанный делегатом»

«Болельщики воронежского “Факела” были гостеприимны по отношению как к игрокам клуба-гостя, так и по отношению к его поклонникам, прибывшим из Махачкалы. По ходу матча не было зафиксировано ни одного инцидента со стороны наших болельщиков — о чем свидетельствует и итоговый протокол, подписанный работавшим на игре делегатом.