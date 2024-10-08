Экс-тренер «Спартака» нашел новый клуб в России, стало известно, где Погба продолжит карьеру. Трансферы и слухи дня

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Слишкович возглавил «Оренбург»
Владимир Слишкович стал главным тренером «Оренбурга», сообщает пресс-служба клуба. По данным Sport24, стороны заключили контракт на два года.
В этой должности 41-летний боснийский специалист сменил Давида Деограсию, который был уволен 3 октября. После 11 туров «Оренбург» занимает в РПЛ предпоследнее, 15-е место.
В 2022—2024 годах Слишкович входил в штаб московского «Спартака». В последних 10 матчах он был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.
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«Астон Вилла» продлила контракт со своим лучшим бомбардиром
Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран договорился о пролонгировании трудового соглашения. Новый договор рассчитан до 2030 года, сообщает пресс-служба клуба.
20-летний колумбиец перешел в «Астон Виллу» из «Чикаго» в начале 2023 года приблизительно за €16 млн. В текущем сезоне Дуран является лучшим бомбардиром «Астон Виллы». В 10 матчах во всех турнирах он забил 6 голов.
Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста в соцсетях объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. Последним клубом хавбека был «Эмирейтс» из ОАЭ, а до этого испанец выступал за японский «Виссел Кобе».
Иньеста — чемпион мира, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании, девятикратный чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка Испании и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны».
Стало известно, где Погба может продолжить карьеру
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или США. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.
Ранее стало известно, что дисквалификация француза за допинг была сокращена с 4 лет до 18 месяцев. Уже в январе 31-летний Погба может начать тренироваться с «Ювентусом», а в марте получит разрешение играть в официальных матчах.
После этого сообщалось, что Погба близок к расторжению контракта с туринским клубом. Это позволит французу уйти туда, куда он захочет, а клубу — продолжить реализацию плана по урезанию расходов. Погба получает около 10 млн евро в год — больше в команде нет ни у кого.
Что ждет Тен Хага в «МЮ»?
Как сообщает The Guardian, будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага решится во вторник, 8 октября. Во вторник состоится встреча руководителей футбольного клуба в Лондоне.
На встрече будет присутствовать все руководство «Манчестер Юнайтед» во главе с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом. Будет обсуждаться вопрос дальнейшей судьбы тренера. По данным источника, если тен Хаг будет уволен, то его место займет ассистент Руд ван Нистелрой.
Ранее сообщалось, Эрик тен Хаг может быть уволен со своей должности в ближайшее время, если результаты команды не изменятся. После 7 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице.
Руд ван Нистелрой выступал в качестве игрока за «МЮ» с 2001 по 2006 год, за этот период он провел 219 матчей за клуб, забил 150 голов и выиграл четыре титула. С 2024 года ван Нистелрой числится в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» в качестве помощника главного тренера.
Николай Соников