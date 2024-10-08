Экс-тренер «Спартака» нашел новый клуб в России, стало известно, где Погба продолжит карьеру. Трансферы и слухи дня

После этого сообщалось, что Погба близок к расторжению контракта с туринским клубом. Это позволит французу уйти туда, куда он захочет, а клубу — продолжить реализацию плана по урезанию расходов. Погба получает около 10 млн евро в год — больше в команде нет ни у кого.