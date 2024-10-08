Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси — завершающему карьеру Иньесте: «Мяч будет скучать по тебе, как и все мы. Желаю тебе всего наилучшего, феномен»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании завершает профессиональную карьеру в 40 лет.

Источник: Sports

"Один из самых волшебных партнеров по команде, с которыми мне больше всего нравилось играть. Андрес Иньеста, мяч будет скучать по тебе, как и все мы.

Я всегда желаю тебе всего наилучшего, феномен", — написал Месси в сторис инстаграма.