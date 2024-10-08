Месси — завершающему карьеру Иньесте: «Мяч будет скучать по тебе, как и все мы. Желаю тебе всего наилучшего, феномен»

"Один из самых волшебных партнеров по команде, с которыми мне больше всего нравилось играть. Андрес Иньеста, мяч будет скучать по тебе, как и все мы.
Я всегда желаю тебе всего наилучшего, феномен", — написал Месси в сторис инстаграма.
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании завершает профессиональную карьеру в 40 лет.
"Один из самых волшебных партнеров по команде, с которыми мне больше всего нравилось играть. Андрес Иньеста, мяч будет скучать по тебе, как и все мы.
Я всегда желаю тебе всего наилучшего, феномен", — написал Месси в сторис инстаграма.