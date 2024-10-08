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Левандовски о Роналду: «Хотя он достиг всего или почти всего, у него большие амбиции. Независимо от возраста, его показатели продолжают расти. Криштиану вписал много страниц в историю»

Сборные Польши и Португалии встретятся в 3-м туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится 12 октября.

Источник: Sports

"Что касается Криштиану, то он вписал много страниц в историю и всегда поднимал планку для всех вокруг себя, это нельзя упускать из виду.

Хотя он достиг всего или почти всего, ему 39 лет и скоро исполнится 40, очевидно, что у него есть амбиции, так как он злится и нервничает [на поле], и это говорит о его больших амбициях. Я думаю, если бы у него не было такой злости, могло бы показаться, будто он играет просто ради игры. Но у него явно все еще есть желание, и физически он в очень хорошей форме, что показывает, что путь, который он выбрал, был успешным.

Независимо от возраста, его показатели продолжают расти, а не наоборот. Конечно, он — исключение, и таких исключений, как он, очень мало«, — сказал нападающий “Барселоны” и сборной Польши.