Генсек РФС о Дзюбе: «Звезда нашей лиги, крайне квалифицированный футболист. Артем способен установить рекорды и побить еще раз»

Сейчас Дзюба, забивший 230 голов за карьеру, отстает на три мяча от лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова.
Также нападающему осталось сделать семь результативных действий в Мир РПЛ, чтобы побить рекорд Дмитрия Лоськова — 265 (120+145) очков в чемпионатах России.
— Артем никуда и не исчезал из нашего футбола. К нему можно по‑разному относиться, но он крайне квалифицированный футболист, который является звездой нашей лиги. Он не закончил с футболом и не сказал своего последнего слова.
Прекрасно, что Артем реализует свой спортивный потенциал, доказывает. Он же уже так делал, когда уходил в тульский «Арсенал». И если он продолжает показывать себя, делать нашу лигу сильнее — мы только за.
— Рекорды Кержакова и Лоськова побьет?
— Все зависит от него. Артем способен установить рекорды и побить еще раз, — заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Мощный старт Дзюбы — в деталях: забил «Ростову» Карпина через боль, поразил хладнокровием.