Сычев о погоне Овечкина за Гретцки: «Испытываю гордость за него. Верим, что он станет рекордсменом. Не только в России, но и в Америке все хотят, чтобы это произошло»

"Безусловно, переживаем за Александра Овечкина, следим за его погоней за Гретцки. Не хочу делать какие-то прогнозы, когда рекорд будет побит. Мы просто наслаждаемся тем, что живем в одно время с таким великим хоккеистом.
Испытываю гордость за него, за то, что он может такое делать. И дело не только в количестве шайб, а в общей значимости Овечкина для всего хоккея.
Конечно, верим, что он станет рекордсменом, и он эту веру ощущает. Не только в России, но и в Америке все хотят, чтобы это произошло", — сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.