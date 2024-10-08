Месси выпустил первый парфюм. Leo Messi Eau De Parfum стоит 105 долларов

В описании Leo Messi Eau De Parfum сказано: «Вдохновленный больше чем просто футбольной иконой этот аромат передает суть скромной, но сильной личности Месси. Это обонятельное путешествие, отражающее многогранную легенду, призванное пробудить скрытые силы и тихую уверенность, обитающие внутри всех нас. Аромат, который рассказывает историю, выходящую далеко за рамки того, что видно глазу».