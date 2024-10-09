Депутат Журова о спортсменах в политике: «Они привыкли к свободе, а в этой сфере много ограничений. Дзюба и Аршавин начнут, скорее всего — есть потенциал»

Слухи о карьере в политической сфере приписывали Дзюбе, Аршавину. Они до сих пор этого не сделали, но, скорее всего, начнут — есть потенциал. Недавно в политику пришла Ольга Зайцева, она избралась в Мосгордуму. На данный момент там есть целых три олимпийских чемпионки. Спорт в Москве развивается активно, сейчас у него может быть женское лицо. Из последних спортсменов в политике она самая яркая. Надеюсь, у нее все получится", — сказала депутат Государственной думы.