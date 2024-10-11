Ундав об оскорблениях в соцсетях: «Эти люди никогда не скажут этого тебе в лицо, они только прячутся за экранами компьютеров. Мне было больно, но теперь все равно»

— Я просто не хотел. Мне было больно: многие люди писали мне, а иногда и оскорбляли меня, что меня раздражало. Поэтому я удалил свои аккаунты, и дальше все пошло хорошо. Поэтому я решил оставить все как есть, я не чувствовал, что что-то упускаю.
Теперь я снова пользуюсь ими, но мне действительно нужно было подумать полгода. Я мог снова начать пользоваться ими перед чемпионатом Европы, тогда у меня было бы больше подписчиков, но это меня не интересует.
— Теперь негативные новости беспокоят тебя меньше?
— Даже если кто-то оскорбляет меня или что-то в этом роде, мне все равно. И так должно быть с каждым профессиональным спортсменом, потому что всегда найдутся люди, которым ты не нравишься, что бы ты ни делал.
Если я приезжаю в сборную с пакетом для мусора, некоторые люди думают, что я делаю это, чтобы привлечь к себе внимание. Так что пусть они оскорбляют меня, мне все равно. Все равно эти люди никогда не скажут этого тебе в лицо. Они только прячутся за экранами своих компьютеров, — сказал нападающий «Штутгарта» и сборной Германии.
Ундав о моде: «Брюки — это просто брюки, будь они от H M или люксового бренда. Роскошь — проводить время с семьей и наблюдать, как растет дочь».