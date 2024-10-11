Ундав об оскорблениях в соцсетях: «Эти люди никогда не скажут этого тебе в лицо, они только прячутся за экранами компьютеров. Мне было больно, но теперь все равно»

Если я приезжаю в сборную с пакетом для мусора, некоторые люди думают, что я делаю это, чтобы привлечь к себе внимание. Так что пусть они оскорбляют меня, мне все равно. Все равно эти люди никогда не скажут этого тебе в лицо. Они только прячутся за экранами своих компьютеров, — сказал нападающий «Штутгарта» и сборной Германии.