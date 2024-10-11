Директор «Пари НН» об отставке Илича: «Логика клуба — всегда думать стратегически на несколько шагов вперед. Были вещи, которые нас не устраивали»

Говоря о времени смены тренерского штаба, мы в том числе учитывали два аспекта. Во-первых, что стиль игры «Пари НН» низким блоком при Иличе неудобен для «Оренбурга» (они и в большинстве против «Химок» мало создали) и «Акрона». А во-вторых, что затем наступает международная пауза в чемпионате, которая позволит новому тренеру лучше познакомиться с командой и начать внедрять свои идеи, — сказал Александр Удальцов.