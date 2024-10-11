Бабкин о тренировках с Головиным: «Видно быстрое принятие решений, пластичность в работе с мячом. Сразу почувствовал на себе интенсивность»

— Коммуникация на тренировках, конечно, происходила. В целом очень хотелось с ним потренироваться. И с первой тренировки было понятно, какого уровня это игрок. Приятно за ним смотреть со стороны. Мне кажется, это очередная возможность поучиться чему-то новому от такого футболиста, как Головин, вживую увидеть его мастерство.