Криштиану много лет называют Пеналду. Заслуженно ли к португальцу прилипло это прозвище?

И вообще в мире было и есть достаточно футболистов, которые по этому показателю превосходят пятикратного обладателя «Золотого мяча»: Балотелли, Бен Арфа, Муриэль, Холанн, Левандовски, Дост, Бруну Фернандеш и много-много других. Некоторые, как Палмер и Яя Туре, вообще в 100% случаев бежали праздновать после удара. Нюанс только в том, что у каждого из них в жизни и близко не было столько попыток. Естественно, если пробить 200, кто угодно ошибется минимум раз десять. То есть Криштиану нельзя, конечно, назвать лучшим исполнителем в истории, но для таких заоблачных цифр результаты впечатляющие.