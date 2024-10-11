Глушенков о журналистах: «Спрашивают всякую чушь в микст-зоне или одно и то же: «Че, когда в «Барсу» перейдешь?» Зачем, вывести на эмоции, чтобы тебя послали? По игре задавайте»

— Если журналисты такое говорят, то, конечно. Если люди одно и то же спрашивают… Или когда приходят в микст-зону и спрашивают всякую чушь…
— А что надо спрашивать? Победный матч, не берем поражение, когда мимо проходите. Но что надо спрашивать, чтобы не выбесить футболиста?
— Да при чем тут выбесить? Сам факт вопросов. Вы же стоите после какой-то игры. По игре задавайте. А не как когда ты идешь, и тебе: «Че, когда в “Барселону” перейдешь?» Ну и что, типа?
— Интересно же. Вот что по игре «Зенита» с ЦСКА спрашивать было?
— Да просто по игре. Не когда в «Барсу» перейдешь же. У Дзюбы в «Локомотиве» была ситуация: человек идет (показывает телефон в руках — Спортс«“) и всякую хрень спрашивает.
Какой-то чудак. Зачем? Просто вывести человека на эмоции, чтобы он тебя послал?
— Алип хотел втащить [журналисту]. А тебе хотелось реально?
— Да не, чего на них внимание обращать?
— А сказать пресс-службе: уберите его нахер.
— Я же просто мимо прохожу. Если свои просят сказать пару слов после хорошего матча — да.
— Ты говоришь, что устаешь от интервью. А сейчас у тебя больше внимания же стало.
— Одно и то же спрашивают. Смысл давать интервью постоянно? Надо же как-то прикормить. Если только своим, а так — все, полгода перерыв.
— После твоих слов о сборной был скандал. А ты просто такой человек прямой или потроллить хочешь?
— Потроллить — нет, просто прямой человек, — сказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».
Глушенков про «Зенит» — позор российского футбола«: “Шесть лет подряд чемпионы, а кто тогда ниже находится? Хейт? Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану”.