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Глушенков о журналистах: «Спрашивают всякую чушь в микст-зоне или одно и то же: «Че, когда в «Барсу» перейдешь?» Зачем, вывести на эмоции, чтобы тебя послали? По игре задавайте»

– Про тебя московские журналисты говорят: наглый, дерзкий и все такое.
Источник: Sports

— Если журналисты такое говорят, то, конечно. Если люди одно и то же спрашивают… Или когда приходят в микст-зону и спрашивают всякую чушь…

— А что надо спрашивать? Победный матч, не берем поражение, когда мимо проходите. Но что надо спрашивать, чтобы не выбесить футболиста?

— Да при чем тут выбесить? Сам факт вопросов. Вы же стоите после какой-то игры. По игре задавайте. А не как когда ты идешь, и тебе: «Че, когда в “Барселону” перейдешь?» Ну и что, типа?

— Интересно же. Вот что по игре «Зенита» с ЦСКА спрашивать было?

— Да просто по игре. Не когда в «Барсу» перейдешь же. У Дзюбы в «Локомотиве» была ситуация: человек идет (показывает телефон в руках — Спортс«“) и всякую хрень спрашивает.

Какой-то чудак. Зачем? Просто вывести человека на эмоции, чтобы он тебя послал?

— Алип хотел втащить [журналисту]. А тебе хотелось реально?

— Да не, чего на них внимание обращать?

— А сказать пресс-службе: уберите его нахер.

— Я же просто мимо прохожу. Если свои просят сказать пару слов после хорошего матча — да.

— Ты говоришь, что устаешь от интервью. А сейчас у тебя больше внимания же стало.

— Одно и то же спрашивают. Смысл давать интервью постоянно? Надо же как-то прикормить. Если только своим, а так — все, полгода перерыв.

— После твоих слов о сборной был скандал. А ты просто такой человек прямой или потроллить хочешь?

— Потроллить — нет, просто прямой человек, — сказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».

Глушенков про «Зенит» — позор российского футбола«: “Шесть лет подряд чемпионы, а кто тогда ниже находится? Хейт? Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану”.