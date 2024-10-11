Александр Мостовой: «Я пиво попробовал в 23 года, никогда не курил, а из больницы не выезжаю. Некоторые могли ночь не спать, а потом выходили и делали игру»

"За свою жизнь я чего только не видел. Кто только чего не делал: кто-то пил, кто-то нажирался, кто-то спал, другие же могли этого не делать. Все индивидуально. Кому-то это нравится, кому-то нет.
Единого подхода не существует. Если бы все было одинаково, тогда все были бы роботами, а так, конечно, все живые люди.
Я, например, пиво попробовал только в 23 года. Когда я приехал во Францию, там все после игры пили пиво и еще что-то. Ничего такого. Я там тоже попробовал.
Одного рецепта ведь нет. Я вот никогда не курил, а из больницы не выезжаю. Есть люди, которые чего только не делают, даже запрещенное, но ни разу в больницу не попадали.
Были футболисты, которые могли всю ночь не спать, а потом выходили и делали игру, оформляя хет-трик. Другие же готовятся неделю — и на поле их не видно.
Конечно, нужно соблюдать режим, однозначно. Но именно твой режим, который тебе помогает, устраивает тебя. Все тренируются, готовятся по-своему. Месси вот тоже 20 лет тренируется, как и все, но никто же не может играть как он (смеется).
Из футбола сделали науку. Ясно, что в каких-то моментах это помогает — в тренировочном процессе, например. Но изобретать что-то бесполезно.
Многие говорят, что футбол стал быстрее, но когда я смотрю игры 80-х, Марадона берет мяч и пятерых обыгрывает. Как бы ты ни бегал, мяч все равно быстрее.
Главное — это голова, талант, данный богом, и многие другие факторы", — сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Сорвалась, скорее всего. Может, в следующий раз удастся договориться. Здоровье важнее».
Глушенков об алкоголе: «Пивка, два по 0,5 после игры — классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?».