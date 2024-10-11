Гондурасский судья о Роналду: «С ним сложно, он часто чувствует, что к нему относятся несправедливо. Как-то он сказал мне: «Думаешь, что ты звезда, но звезды здесь мы»

Я попросил его подойти поближе. Криштиану — это Криштиану, он не подойдет, если сам не захочет. Но он подошел, и я сказал ему: «Ты великий футболист, но то, что ты сказал мне в перерыве, неправильно. Я уважаю тебя, но мы здесь для того, чтобы выполнять свою работу, как и ты».