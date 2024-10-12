Антон Миранчук забил дебютный гол за швейцарский «Сьон»

В начале сентября Антон Миранчук подписал контракт со «Сьоном» до 30 июня 2026 года. 1 июля он покинул московский «Локомотив», воспитанником которого является. Футболист дебютировал за столичную команду в 2013 году. Всего он провел за клуб 217 матчей, в которых забил 51 мяч и отдал 34 голевые передачи. Миранчук в составе «Локомотива» выиграл чемпионат и Суперкубок страны и трижды — Кубок России. За сборную России он сыграл 29 матчей и отметился семью голами.