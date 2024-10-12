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Антон Миранчук забил дебютный гол за швейцарский «Сьон»

Антон Миранчук забил дебютный гол за швейцарский «Сьон» в товарищеском матче.

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российский футболист Антон Миранчук забил первый мяч за швейцарский «Сьон».

В субботу полузащитник отличился на 22-й минуте товарищеского матча против швейцарской «Лозанны». На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Сьона».

Миранчук проводит четвертый матч за швейцарский клуб.

В начале сентября Антон Миранчук подписал контракт со «Сьоном» до 30 июня 2026 года. 1 июля он покинул московский «Локомотив», воспитанником которого является. Футболист дебютировал за столичную команду в 2013 году. Всего он провел за клуб 217 матчей, в которых забил 51 мяч и отдал 34 голевые передачи. Миранчук в составе «Локомотива» выиграл чемпионат и Суперкубок страны и трижды — Кубок России. За сборную России он сыграл 29 матчей и отметился семью голами.