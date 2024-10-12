Дождались перфоманса Миранчука за «Сьон». У Антона дебютный гол и две результативные передачи

«Сьон» обыграл «Лозанну Уши» из второго по силе швейцарского дивизиона в товарищеском матче. Главным героем встречи стал Антон Миранчук. Российский полузащитник забил первый мяч за новую команду, а также отметился двумя результативными передачами. Да и вообще поучаствовал во всех голах.