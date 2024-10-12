Тони Кроос записался на курсы профессиональных тренеров

Об этом сообщает издание Relevo.
Как поясняет источник, бывший игрок не уверен, что хочет посвятить себя работе тренера, но решил тренироваться на случай, если его осенит вдохновение. По данным источника, он приходит почти каждый день, чтобы посмотреть тренировки, а также завершить тренировки.
Курсы проводятся при поддержке «Реала». Кроос должен появиться на нескольких очных занятиях в Вальдебебасе, при этом большая часть курса проходит онлайн.
Напомним, контракт Крооса с «Реалом» закончился в этом году, однако футболист не стал его продлевать. Полузащитник объявил о завершении карьеры после вылета Германии в ¼ финала на Евро-2024. В составе «Реала» Мадрид Кроос играл с 2014 по 2024 год. Хавбек выигрывал шесть раз Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем Суперкубка Европы.