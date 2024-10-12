Тони Кроос записался на курсы профессиональных тренеров

Напомним, контракт Крооса с «Реалом» закончился в этом году, однако футболист не стал его продлевать. Полузащитник объявил о завершении карьеры после вылета Германии в ¼ финала на Евро-2024. В составе «Реала» Мадрид Кроос играл с 2014 по 2024 год. Хавбек выигрывал шесть раз Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем Суперкубка Европы.