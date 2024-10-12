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Тони Кроос записался на курсы профессиональных тренеров

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос записался на футбольный курс RFEF УЕФА B.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает издание Relevo.

Как поясняет источник, бывший игрок не уверен, что хочет посвятить себя работе тренера, но решил тренироваться на случай, если его осенит вдохновение. По данным источника, он приходит почти каждый день, чтобы посмотреть тренировки, а также завершить тренировки.

Курсы проводятся при поддержке «Реала». Кроос должен появиться на нескольких очных занятиях в Вальдебебасе, при этом большая часть курса проходит онлайн.

Напомним, контракт Крооса с «Реалом» закончился в этом году, однако футболист не стал его продлевать. Полузащитник объявил о завершении карьеры после вылета Германии в ¼ финала на Евро-2024. В составе «Реала» Мадрид Кроос играл с 2014 по 2024 год. Хавбек выигрывал шесть раз Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем Суперкубка Европы.

Реал
Германия