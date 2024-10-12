Дичь на игре клуба Басты! За махач задержали блогера Литвина и известного фаната

«Я всё не видел, но того, что видел, мне кажется, вполне достаточно, чтобы говорить о какой-то долгосрочной дисквалификации. Это может быть больше, чем до конца сезона? Конечно, будем разбираться, само собой. Это же идиотизм — то, что мы видим. Я думаю, это очевидно. Реакция, которая последует, будет максимально справедлива, мне кажется, и по делу. Будем разбираться. Какой смысл сейчас по горячим следам? Мы же все понимаем, что смысл один. Подобное поведение неприемлемо максимально. Нет ни одного человека, кто бы это одобрил. Я думаю, что и сам Миша это уже осознаёт».