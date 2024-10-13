Булыкин: «Медиалига — это безобразие, им не место в профессиональном футболе»

«Потасовка в медиалиге — это просто безумие, это вообще недопустимо. Это точно не про футбол, там много шоу. В медиалиге больше безобразия, чем футбола. Думаю, теперь многие поймут, что матчи с профессиональными командами им точно не светят. Им не место в профессиональном футболе», — приводит слова Булыкина РБ Спорт.